Российские учёные создали источник света для квантовых технологий

Использование оптических волокон для создания источника света может улучшить квантовые технологии. Учёные из Казанского квантового центра и МГУ разработали способ генерации двухфотонных состояний света в специальных оптических волноводах.

Этот метод позволяет создавать свет в двухфотонной форме в разных спектральных диапазонах с использованием маленьких диодных лазеров. Созданная экспериментальная установка будет использоваться для дальнейших исследований и разработки компактных оптоволоконных источников для различных квантовых приложений.

Перенос методов генерации фотонных пар на оптоволоконную платформу имеет большое значение для развития компактных и масштабируемых источников света. Это открывает новые возможности для использования квантовых технологий в практике, таких как разработка квантовых компьютеров и квантового интернета.