Российские учёные создали керамику из цедры помело

Учёные из Томского политехнического университета разработали новую технологию, позволяющую получать тугоплавкую керамику из растительного углерода, а именно из цедры, помело. Эта керамика может быть использована для создания фильтров, которые способны улавливать углекислый газ (СО2). Полученный углерод обладает уникальными свойствами, так как его структура напоминает структуру растений, имея пористость и другие особенности.

Исследователи провели эксперимент, включающий смешивание углеродного порошка цедры помело с порошком титана и использование плазменного синтеза. Керамика, созданная этим методом, обладает выдающимися механическими характеристиками и может быть применена для создания эффективных фильтров для улавливания углекислого газа.

Этот проект вписывается в глобальные усилия по декарбонизации и переработке отходов для создания полезных материалов в сфере новой энергетики. Керамика, полученная из растительного углерода, не только способна улавливать СО2, но и может быть использована для утилизации углерода, что делает её важным элементом в стратегии по борьбе с изменением климата. Учёные также планируют исследовать другие виды биоуглерода для создания керамики и сравнения её свойств с уже полученными образцами. Это исследование выполняется в рамках программы «Приоритет 2030».