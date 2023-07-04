Российские учёные создали компоненты фотонных компьютеров

Группа учёных из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана провела исследование свойств нанопроволок фосфида галлия и создала сложные оптические элементы для будущих компьютерных чипов. В эксперименте они изучали влияние диаметра волновода на его способность передавать свет. Также они обнаружили резонансные свойства волноводов, что позволит фильтровать сигналы и создавать лазерное излучение на наноуровне.

Особенностью исследования стало использование широкого диапазона лазерных длин волн, чтобы определить оптимальные диаметры волноводов. Чем длиннее волна, тем шире должен быть волновод. Кроме того, учёные создали разветвитель, соединив две нанопроволоки в форме буквы «X», что позволило передавать световой сигнал на разные концы нанокристаллов даже при изгибе материала.

Это исследование открывает новые перспективы для создания микросхем будущего поколения с более эффективными оптическими элементами, что может привести к более быстрым и мощным компьютерам. Отметим, что учёные использовали современные методы и сотрудничали с различными университетами, что делает результаты более надёжными и значимыми для научного сообщества. Все это поможет продвинуть технологии на новый уровень и открыть новые горизонты в области оптической электроники.