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Наука и технологии
Опубликовано 28 апреля 2024, 19:43
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Российские учёные создали космическую станцию для наблюдения за Арктикой

Это первая подобная космическая станция в мире
Россия успешно построила и запустила первую в мире космическую систему для постоянного наблюдения за Арктикой
Российские учёные создали космическую станцию для наблюдения за Арктикой
© Daiwei Lu

В России разработали первую в мире космическую станцию для наблюдения за Арктикой. Об этом объявили в пресс-службе «Роскосмоса». Это гидрометеорологическая система, которая будет постоянно следить за арктическим регионом Земли и близлежащими территориями.

Система «Арктика-М» прошла успешные испытания с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2. Решение о вводе этих аппаратов в эксплуатацию было принято после заседания государственной комиссии. Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» был запущен на орбиту в декабре 2023 года.

Спутники «Арктика-М» будут обеспечивать непрерывное наблюдение северных территорий. Планируется, что до 2031 года будут созданы и запущены ещё четыре подобных спутника, что позволит улучшить мониторинг арктической области и быстрее реагировать на природные катастрофы.