Российские учёные создали космическую станцию для наблюдения за Арктикой

В России разработали первую в мире космическую станцию для наблюдения за Арктикой. Об этом объявили в пресс-службе «Роскосмоса». Это гидрометеорологическая система, которая будет постоянно следить за арктическим регионом Земли и близлежащими территориями.

Система «Арктика-М» прошла успешные испытания с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2. Решение о вводе этих аппаратов в эксплуатацию было принято после заседания государственной комиссии. Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» был запущен на орбиту в декабре 2023 года.

Спутники «Арктика-М» будут обеспечивать непрерывное наблюдение северных территорий. Планируется, что до 2031 года будут созданы и запущены ещё четыре подобных спутника, что позволит улучшить мониторинг арктической области и быстрее реагировать на природные катастрофы.