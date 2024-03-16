Российские учёные создали космическую заправочную станцию

Самарские учёные создали топливозаправщик для российских спутников с ионными двигателями. Этот новый метод ускорит процесс заправки и сделает создание космических аппаратов более быстрым и дешёвым.

Топливозаправщик, разработанный учёными из Самарского университета, предназначен для заправки шар-баллонов, хранящих ксенон, прямо на спутнике. Это значительно упростит и ускорит процесс, сократив время и затраты на изготовление космических аппаратов.

Установка позволяет перекачивать ксенон с высокой степенью чистоты и точно контролировать его количество, что важно для эффективной работы ионных двигателей. Этот подход обещает стать новым этапом в развитии космической технологии и ускорит достижение космических целей.