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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 18:45
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Российские учёные создали космическую заправочную станцию

Для спутников, использующих ионные двигатели
В Росси разработали технологию космической заправки, которая ускорит освоение космоса

Самарские учёные создали топливозаправщик для российских спутников с ионными двигателями. Этот новый метод ускорит процесс заправки и сделает создание космических аппаратов более быстрым и дешёвым.

Топливозаправщик, разработанный учёными из Самарского университета, предназначен для заправки шар-баллонов, хранящих ксенон, прямо на спутнике. Это значительно упростит и ускорит процесс, сократив время и затраты на изготовление космических аппаратов.

Установка позволяет перекачивать ксенон с высокой степенью чистоты и точно контролировать его количество, что важно для эффективной работы ионных двигателей. Этот подход обещает стать новым этапом в развитии космической технологии и ускорит достижение космических целей.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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