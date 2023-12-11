Российские учёные создали квантовый процессор

В НИТУ МИСИС сообщили о новом квантовом процессоре, включающем в себя восемь кубитов сверхпроводникового типа. В процессе тестирования он продемонстрировал высокую точность, более 95%, делая его самым крупным в России квантовым решением с таким объёмом кубитов и выдающейся точностью.

Этот 8-кубитный процессор, разработанный специалистами из МИСИС при сотрудничестве с МФТИ и Российским квантовым центром, превосходит в точности выполнения двухкубитных операций даже передовое 80-кубитное решение от Rigetti, занимающее второе место в мире по числу кубитов среди систем сверхпроводникового типа.

Важно отметить, что увеличение числа кубитов в процессоре не всегда приводит к увеличению его мощности. Разработчики подчёркивают, что повышенная точность вычислений каждого кубита играет решающую роль. В будущем команда специалистов планирует расширить квантовый объем процессора, добавив ещё кубиты и улучшив точность, а также создать квантовые каналы связи между процессорами в масштабируемых системах.