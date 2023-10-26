Российские учёные создали лекарство от редкого заболевания суставов

Российские учёные создали новое лекарство для лечения болезни Бехтерева, которая является хроническим воспалительным заболеванием суставов и позвоночника. Их разработка открывает дорогу для создания новых лекарств для лечения аутоиммунных болезней. Исследования этого препарата были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Это лекарство, которое представляет собой моноклональное антитело, может избирательно уничтожать те клетки иммунной системы, которые нападают на собственные клетки организма и способствуют развитию аутоиммунных болезней. Препарат разработан на базе оригинальных исследований учёных из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Клинические исследования показали, что этот препарат останавливает развитие болезни Бехтерева и позволяет пациентам отказаться от стандартной терапии, которая подавляет иммунную систему. Это открытие может содействовать разработке новых лекарств для лечения других аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет I типа.

Производство этого уникального препарата будет налажено в России при участии индустриальных партнёров университета, что подчёркивает потенциал российской медицинской науки и её готовность конкурировать на мировом уровне.