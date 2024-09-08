Российские учёные создали математическую модель движения крови в сосудах

Учёные из Сеченовского Университета разработали новую математическую модель для оценки кровообращения в мелких сосудах. Эта модель может улучшить диагностику ишемической болезни сердца, помогая точно оценить состояние не только крупных артерий, но и малых сосудов. Исследователи уверены, что благодаря таким данным можно более точно прогнозировать результаты стентирования и долгосрочные показатели здоровья пациентов.

Ишемическая болезнь сердца — одна из ведущих причин смертности во всем мире. Основными факторами, способствующими её развитию, являются проблемы с крупными коронарными артериями и нарушения перфузии — то есть движения крови по мелким сосудам. Стенозы сосудов, которые затрудняют кровоток, чаще всего становятся причиной ИБС. Учёные разработали модель, которая учитывает состояние перфузии, что позволит создать более точную картину состояния сердечно-сосудистой системы.

Для тестирования новой модели исследователи изучили десять пациентов перед и после операции по стентированию. Результаты вычислений сравнивали с инвазивными измерениями давления и другими обследованиями. Как отметил Тимур Гамилов, старший научный сотрудник института, этот подход помогает предсказать, как будут меняться ключевые диагностические показатели в будущем, а также определять необходимость дополнительных обследований. Учёные уже подтвердили, что их модель более точна, чем традиционные методы, и теперь продолжают дорабатывать её для использования в клинической практике.