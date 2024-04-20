Российские учёные создали математическую модель мозга больного эпилепсией

Группа учёных из России, Индии и Бельгии создала математическую модель, которая позволяет имитировать состояние мозга во время эпилептических припадков. Это исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ и имеет большое значение для понимания и лечения этого заболевания.

Модель учитывает множественные связи между нейронами и клетками глии в мозге. Подобные связи важны для понимания того, как возникают и распространяются эпилептические припадки. Результаты исследования помогут разрабатывать более эффективные методы лечения эпилепсии и тестировать новые препараты.

Учёные намерены совершенствовать свою модель, чтобы лучше понять взаимодействие различных клеток мозга и проверять эффективность антиэпилептических препаратов. Это важный шаг в направлении более глубокого понимания эпилепсии и поиска новых методов её лечения.