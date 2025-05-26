Российские учёные создали материал для 3D-печати костей

Учёные из Нижнего Новгорода разработали уникальный материал для биопринтинга тканей, включая кожу, кости и кровеносные сосуды. Созданная композиция основана на природном полимере, хитозане и термопластике, поликапролактоне, который активно используется в 3D-печати. Материал не только поддерживает регенерацию повреждённых тканей, но и разлагается после выполнения своей функции, не оставляя следов в организме. В пресс-службе ННГУ рассказали, что этот подход позволяет создавать биосовместимые имплантаты с нужными характеристиками.

Композиция сочетает в себе свойства обоих компонентов: хитозан придаёт прочность и предотвращает токсичные реакции, а поликапролактон обеспечивает гибкость и термопластичность. Для соединения полимеров нижегородские химики использовали органический растворитель и ультразвуковую обработку, что позволило получить массу, пригодную для 3D-печати. Иван Леднев, один из разработчиков, отметил, что хитозан снижает риск воспалений и тромбоза, которые часто возникают при разложении поликапролактона. Благодаря этому материал становится более безопасным и эффективным.

Учёные планируют использовать разработку для биопластырей, имплантатов, заменяющих титановые пластины и других медицинских технологий. Леднев рассказал, что команда уже работает над производством филамента для медицинских 3D-принтеров и изучает возможность добавления новых компонентов для улучшения свойств материала. В перспективе технология может стать основой для широкого спектра медицинских инноваций.