Российские учёные создали материал для охлаждения электроники

Учёные из Томского политехнического университета разработали новый материал, который может одновременно притягивать и отталкивать воду. Этот материал помогает улучшить охлаждение различных устройств, таких как системы связи, 5G, авиакосмические аппараты и микрочипы.

Этот материал объединяет свойства, которые делают его способным к охлаждению. Он может притягивать воду на одних участках и отталкивать её на других. Эти свойства позволяют ускорить испарение воды с поверхности материала, что, в свою очередь, обеспечивает более эффективное охлаждение.

Учёные достигли этого эффекта, используя лазерную обработку, чтобы создать специальную текстуру на поверхности материала. Они смогли создать микростолбики и микроканалы, которые придают материалу гидрофильные (притягивающие воду) и гидрофобные (отталкивающие воду) свойства.

Этот подход может быть полезен в различных областях, где важно эффективное охлаждение устройств. Кроме того, модифицированные лазером поверхности также оказались устойчивыми к коррозии и износу.