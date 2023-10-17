Российские учёные создали материал для связи 6G

Учёные из Тюменского государственного университета достигли прорыва в микроэлектронике, синтезировав новые материалы, которые могут быть ключевыми для развития связи нового поколения 6G.

В создании высокотехнологичных устройств отсутствие примесей в материалах играет важную роль. Однако получение чистых материалов дорого и сложно. Учёные решили эту проблему, разработав два класса европиевых теллуридов, необходимых для желаемой проводимости.

Этот новый метод синтеза материалов позволяет создавать компоненты для инфракрасных детекторов, полупроводниковых лазеров, солнечных батарей и терагерцевых генераторов. Эти ключевые компоненты необходимы для разработки беспроводных широкополосных систем, от которых зависит будущее связи 6G.