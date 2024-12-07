Российские учёные создали мембраны для эффективного заживления ожогов

Российские учёные разработали уникальные мембраны для лечения ожогов, созданные из коллагена и компонентов, извлечённых из коры лиственницы. Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН пояснили, что оба ингредиента производятся в России в промышленных масштабах. Это делает новые материалы доступными, снижает их себестоимость и способствует замещению импортных медицинских препаратов.

Мембраны состоят из белковых нитей коллагена, соединённых с веществами на основе дигидрокверцетина, которые обладают выраженными противовоспалительными свойствами. В ходе экспериментов их тестировали на клетках соединительной ткани и ожогах у крыс. Как рассказала руководитель группы Виктория Шубина, новые средства ускоряют заживление тканей вдвое быстрее, чем материалы из чистого коллагена, а ожоги полностью исчезали за 15 дней.

Учёные уверены, что разработки станут важным шагом к созданию отечественных препаратов для лечения ожогов, включая химические поражения. Новые материалы способны снижать риск осложнений и помогают тканям восстанавливаться без утраты функций. Исследователи подчёркивают, что мембраны имеют огромный потенциал для применения в медицине и уже продемонстрировали высокую эффективность.