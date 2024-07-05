Российские учёные создали метки для защиты от подделок

Российские химики создали полимеры, свечение которых меняется в зависимости от температуры и влажности. Эти материалы могут служить датчиками температуры и влажности, а также метками для защиты продуктов и изделий от подделок. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Новый полимер, созданный группой химиков под руководством Максима Казанцева из Новосибирского института органической химии, СО РАН, представляет собой азотосодержащее органическое вещество с семью углеродными кольцами. По своей структуре молекула похожа на пропеллер. Она обладает уникальной способностью изменять свечение в зависимости от окружающих условий. Например, нанесённая на фильтровальную бумагу метка при комнатной температуре и влажности остаётся невидимой, но начинает ярко светиться при воздействии горячего пара.

Этот полимер не только хорошо излучает в кристаллах и плёнках, но и сохраняет подвижность межмолекулярных взаимодействий, что предотвращает тушение свечения. Благодаря этим особенностям материал можно использовать для создания меток, защищающих от подделок, а также для разработки датчиков температуры и влажности. В будущем его можно применять для выявления ионов металлов в различных средах, таких как почва и вода.