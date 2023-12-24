Российские учёные создали микроалмазы для квантовых компьютеров

Учёные смогли создать алмазы с добавкой олова, обладающие уникальными свойствами. Эти микроскопические кристаллы обладают способностью взаимодействовать с видимым светом, что делает их перспективными для передачи информации в квантовых компьютерах. Этот научный прорыв открывает новые горизонты в развитии квантовых технологий.

Квантовые компьютеры представляют собой мощные системы, способные решать задачи значительно быстрее, чем классические суперкомпьютеры. Они используют кубиты вместо битов, позволяя выполнять более сложные операции. Для квантовых компьютеров необходимы кубиты, исключительно образованные примесями в алмазах, таких как олово, германий или кремний. Однако эти кубиты обычно требуют очень низких температур для работы.

Исследователи из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН разработали новый метод синтеза алмазных микрочастиц с центрами окраски из олова в микроволновой плазме. Этот метод, основанный на использовании реактора с метаном и водородом, позволяет создавать высококачественные алмазы с оловянными включениями. Это открытие открывает перспективы для применения таких алмазов в оптической сенсорике, квантовой оптике и передаче квантовой информации. В будущем учёные планируют дальнейшее усовершенствование методики для создания высококачественных алмазных плёнок с оловянными включениями на крупных алмазных кристаллах.