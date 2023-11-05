Российские учёные создали модель зоны кратковременной памяти мозга

Учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали подробную модель человеческого гиппокампа, части мозга, которая играет важную роль в нашей способности формировать память и учиться. Они не пытались создать модель на уровне отдельных клеток мозга, вместо этого использовали метод, который помог найти параметры, при которых модель мозга может точно воспроизводить ритмы мозга, какие можно наблюдать экспериментально.

Все, что происходит в нашем мозге, сопровождается разными ритмами, которые представляют собой колебания электромагнитных сигналов с определёнными частотами и амплитудами. Понимание этих ритмов помогает учёным лучше понять, как работает мозг в целом, так как разные ритмы связаны с разными функциональными состояниями мозга.

Исследователи взяли наиболее изученную часть гиппокампа и создали модель, которая учитывает 7 известных типов нейронов. Хотя это только начало, исследователи планируют дальше совершенствовать свою модель. Это исследование показывает, что метод обратного поиска позволяет найти правильные параметры для моделирования ритмов мозга, что важно для понимания его работы.