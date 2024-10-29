Российские учёные создали морозостойкие материалы для аккумуляторов

В Новосибирске учёные создали материалы для аккумуляторов, которые смогут стабильно работать при низких температурах. Исследования начались полгода назад, и на данный момент тестирование материалов ведётся при температурах до -20 градусов, сообщают в Институте неорганической химии СО РАН. Анна Ворфоломеева, научный сотрудник института, отметила, что планируется проверка на ещё более низких значениях, чтобы усилить устойчивость батарей.

Разработка включает использование как литий-, так и натрий-ионных аккумуляторов, причём последние отличаются более доступной ценой. Учёные подобрали эффективные катодные и анодные материалы: если для литий-ионных аккумуляторов отлично подходит графит, то для натрий-ионных его свойства не оптимальны. Специалисты остановились на дисульфиде молибдена, который обеспечивает ёмкость в 1000 миллиампер-часов для лития и до 400 — для натрия. Используемая методика нагревания позволяет расширить слои материала, обеспечивая лучшую проводимость.

Для повышения проводимости и стабильности аккумуляторов учёные работают над добавлением углеродных компонентов и созданием так называемых вакансий, или отсутствующих атомов, в структуре материала. Также тестируется разный состав электролитов, что помогает сохранить ёмкость при низких температурах. Уже сейчас литий-ионные батареи при температурах от 25 до -20 градусов сохраняют до 80% ёмкости, а натрий-ионные — до 60%, при этом они демонстрируют стабильную работу.