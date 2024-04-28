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Наука и технологии
Опубликовано 28 апреля 2024, 20:10
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Российские учёные создали наночастицы для лечения рака

Перед использованием полученные нанопорошки пройдут медицинские испытания
Учёные из Новосибирска разработали новый метод получения нанопорошков для лечения рака
Российские учёные создали наночастицы для лечения рака
© National Cancer Institute

В НГУ создали новый метод получения наночастиц для борьбы с раком, который основан на фотодинамической терапии. Этот метод позволяет выбирать раковые клетки без повреждения здоровых тканей. Учёные также разработали способ активации частиц вне организма с помощью ультрафиолета, что значительно расширяет возможности лечения рака.

Сотрудники университета работают над синтезом наночастиц, которые активируются ультразвуком и магнитным полем. Новый метод получения наночастиц обладает преимуществами перед зарубежными аналогами, так как он позволяет создавать частицы очень маленького размера и дешевле производиться.

Следующий этап исследований — испытание наночастиц, полученных по новой технологии. Надеются, что это приведёт к дальнейшему развитию эффективных методов лечения рака.