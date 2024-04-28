Российские учёные создали наночастицы для лечения рака

В НГУ создали новый метод получения наночастиц для борьбы с раком, который основан на фотодинамической терапии. Этот метод позволяет выбирать раковые клетки без повреждения здоровых тканей. Учёные также разработали способ активации частиц вне организма с помощью ультрафиолета, что значительно расширяет возможности лечения рака.

Сотрудники университета работают над синтезом наночастиц, которые активируются ультразвуком и магнитным полем. Новый метод получения наночастиц обладает преимуществами перед зарубежными аналогами, так как он позволяет создавать частицы очень маленького размера и дешевле производиться.

Следующий этап исследований — испытание наночастиц, полученных по новой технологии. Надеются, что это приведёт к дальнейшему развитию эффективных методов лечения рака.