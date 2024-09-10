Российские учёные создали наночастицы для защиты огурцов от тяжёлых металлов

Биологи Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами выяснили, что наночастицы фуллерена помогают уменьшить токсичность меди в растениях огурца почти в два раза. Это открытие может не только стабилизировать урожай, но и улучшить качество продукции. В пресс-службе СПбГУ сообщили, что наночастицы двух производных фуллерена C60 оказались эффективными: особенно хорош результат у соединения с аминокислотой аргинин, которое значительно снижает вред от избытка меди.

Медь, как микроэлемент, необходима для всех сельскохозяйственных растений, так как участвует в фотосинтезе и дыхании. Однако её высокая концентрация опасна и может замедлить рост растений и ухудшить их состояние. Проблема обостряется из-за загрязнения почв, в том числе из-за выбросов с заводов и применения удобрений и пестицидов. Избыток меди может снижать уровень хлорофилла и нарушать снабжение железом, что делает выращивание качественных культур сложной задачей.

Исследователи предложили использовать фуллерен C60 для борьбы с избытком меди в растениях. Наночастицы фуллерена способны связывать тяжёлые металлы и переводить их в менее токсичные формы. Также они выступают в роли антиоксидантов, уменьшая влияние активных форм кислорода.