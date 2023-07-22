Российские учёные создали нанокерамику для медицины и телекоммуникаций

Московские учёные из МФТИ и МГУ разработали новую технологию получения ценного материала — нанокерамики. Она может быть использована в телекоммуникации и медицине. Исходное сырье для нанокерамики — редкая модификация оксида железа, сделанная доступной по низкой цене.

Этот материал обладает уникальными магнитными свойствами — он не подвержен размагничиванию внешним полем и хорошо поглощает высокочастотные электромагнитные волны. Это делает его полезным для медицинской диагностики, сверхбыстрых телекоммуникационных систем и детектирования электромагнитных волн.

Исследователи нашли способ получения эпсилон-оксида железа с уникальными свойствами, сравнимыми с редкоземельными магнитами, которые используются в авиации и компьютерной технике. Материал безопасен для человека и хорошо поглощает высокие частоты, что делает его применимым в медицине и телекоммуникации.

Для практического использования учёные спрессовали наночастицы в таблетки и обработали их при высокой температуре. В результате частицы превратились в нанокерамику с улучшенными магнитными свойствами. Этот материал может быть использован в качестве магнитной плёнки для записи информации.