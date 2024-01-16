Российские учёные создали «нанопочту» для точечной доставки лекарств к органам

Прицельная доставка РНК в клетки органов поможет буквально отрегулировать «сломанные» функции организма: запустить синтез желаемого белка или повлиять на экспрессию какого-либо гена. Причём РНК может остановить размножение вирусов и даже блокировать раковые клетки. На этом основании можно разрабатывать лекарства и вакцины, а для этого необходима точечная доставка наночастиц.

Но это весьма сложная и трудоёмкая задача: организм воспринимает такую «посылку» как чужеродный объект и биологические барьеры попросту отфильтровывают посылаемую РНК. Но когда это удаётся сделать, РНК-препараты показывают свою эффективность. Так, эксперименты учёных из Института им. Е.И. Марциновского, проводимые на мышах, показали, что у грызунов с помощью «нанопочты», доставившей упакованную в наночастицы РНК, прекратилось развитие вируса.

Благодаря упаковке РНК в наночастицы российские учёные смогут останавливать не только онкологию и инфекции, но также генетические, наследственные заболевания, причём на ранней стадии развития.

«На сегодняшний день одно из ключевых направлений в мире — разработка лекарств на основе РНК, но почти никто не знает, как доставить их в клетку. Технологий для этого очень мало. Мы создали новый, эффективный и безопасный способ доставки терапевтических или профилактических молекул РНК в разные ткани и органы. Эта технология не включает каких-то токсических компонентов и создаёт широкое поле для применения. Она имеет практическую ценность, так как её можно будет внедрить в здравоохранение», — объяснил завлабораторией генетических технологий Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского Университета Дмитрий Костюшев.