Российские учёные создали натуральное лекарство от птичьего гриппа

Группа российских учёных из Новосибирского института органической химии, СО РАН, и НИИ гриппа имени Смородинцева создала активные противовирусные соединения, которые могут стать эффективным средством против птичьего гриппа. Эти соединения основаны на производных кумарина, вещества, полученного из растения горичник Моррисона, которое используется в народной медицине. В будущем эти вещества могут найти применение для лечения вирусных заболеваний.

Горичник Моррисона, многолетнее растение, распространённое в степях и лесостепях Западной Сибири и Казахстана, давно известно своими противовоспалительными свойствами. Исследователи использовали его для создания новых азотсодержащих производных кумарина. Основная цель разработки — синтезировать эффективные противовирусные препараты, которые помогут в борьбе с вирусами, включая птичий грипп.

Протестированные на культуре клеток, новые соединения показали отличные результаты. По сравнению с известными противовирусными средствами, такими как ремантадин и осельтамивир, они оказались в 30 раз эффективнее в подавлении активности вируса и при этом менее токсичными. Разработка открывает новые перспективы в области лечения вирусных инфекций и борьбы с возможными эпидемиями.