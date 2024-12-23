Российские учёные создали научный способ определения происхождения вин

Учёные Южного федерального университета (ЮФУ) разработали метод, который позволяет с высокой точностью определять происхождение вина. Для этого использовалась методика рентгенофлуоресцентного анализа, с помощью которой были проанализированы образцы вин разных стран, включая мерло из Франции и Чили. Исследование показало, что этот метод способен различать вина по регионам на основе элементов в составе, таких как калий, натрий и кальций, а также других компонентов.

Как отметили в университете, новая методика помогает не только определять происхождение вина, но и выявлять фальсификации. Это достижение важно, так как метод быстро работает, недорогой и может анализировать даже небольшие объёмы образцов. Главное преимущество метода — это его способность обнаруживать такие элементы, как бром, железо, цинк и рубидий, которые могут быть использованы для географической идентификации вин.

Кроме того, в будущем эта методика может помочь не только различать вина из Италии и Австралии, но и предсказать, какие новые регионы могут стать перспективными для виноделия. С помощью добавления машинного обучения в процессы анализа, учёные планируют расширить возможности метода, чтобы точнее определять особенности терруаров и прогнозировать возможные районы для производства вина.