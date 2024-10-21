Российские учёные создали нейрон для искусственного глаза

Исследователи из МФТИ, ИТМО и Сколтеха создали искусственный гибкий синапс, который имитирует работу части нейрона, передающей нервные импульсы. Этот синапс может стать основой для разработки искусственного глаза и нейропроцессоров для нейроморфных компьютеров. В МФТИ пояснили, что новая разработка поможет улучшить работу с нейросетями, которые сейчас требуют больших затрат энергии, так как задачи выполняются на удалённых серверах через интернет.

В основе нейроморфных компьютеров лежат принципы работы мозга, где нейроны и синапсы играют ключевую роль в передаче сигналов. Синапсы соединяют нейроны и отвечают за передачу и усиление электрических импульсов, которые формируют память и обучение. Учёные смогли создать гибкий мемристор с краткосрочной памятью, который управляется электрическими и световыми сигналами. Такие мемристоры могут быть использованы в нейропроцессорах для «умных камер» и робототехники, решая задачи, с которыми классические компьютеры не справляются.

Антон Ханас, один из ведущих разработчиков, рассказал, что искусственный синапс может выполнять те же функции, что и зрительная система человека. Благодаря оптоэлектронному устройству из микрокристаллов и углеродных нанотрубок, возможно создать искусственные глаза, обрабатывающие визуальную информацию так же, как это происходит в биологическом глазу.