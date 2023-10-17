Российские учёные создали нейросеть для определения COVID-19 по лёгким

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), разработали мощную нейросеть, которая способна точно определять наличие COVID-19 на рентгеновских и КТ снимках лёгких. Эта нейросеть демонстрирует впечатляющую точность на уровне 99,23%, согласно данным университета. При этом процесс анализа изображений занимает гораздо меньше времени по сравнению с ПЦР-тестами и позволяет рано выявить признаки заболевания.

Рентгеновские и КТ снимки лёгких представляют собой важный дополнительный инструмент в диагностике COVID-19 и позволяют исключить пневмонию, связанную с этим вирусом. Однако интерпретация этих изображений требует высокой квалификации специалистов. С целью облегчить этот процесс и улучшить точность диагнозов, исследователи разработали нейросеть, которая способна автоматически определять признаки COVID-19 на изображениях КТ.

Эта нейросеть может существенно ускорить и улучшить процесс диагностики, что, в свою очередь, снизит нагрузку на медицинский персонал. Учёные обучили нейросеть, используя обширный набор изображений компьютерной томографии лёгких, полученных от пациентов с разными формами пневмонии. Результаты показали, что эта нейросеть обладает потенциалом для быстрой и точной диагностики COVID-19 на основе медицинских изображений.