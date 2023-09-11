Российские учёные создали нейросеть, которая будет следить за пеликанами

Группа учёных и IT-специалистов совместно создали нейросеть для программы «Сохранение кудрявых и розовых пеликанов» на VK Cloud. Эта нейросеть помогает отслеживать пеликанов, которые внесены в Красную книгу, в том числе за пределами заповедников, и автоматизирует процесс подсчёта их численности. Ранее этот процесс занимал 7 дней, а теперь всего 30 миллисекунд.

Модель анализирует снимки с квадрокоптеров и точно определяет количество пеликанов в популяции, что позволяет экономить много времени и ресурсов, убирая необходимость вручную подсчитывать редких птиц. Для удобства орнитологов команда проекта развернула эту модель в облаке и создала чат-бота в мессенджере.

Мониторинг колоний пеликанов важен не только для охраны птиц, но и для анализа их миграций и воздействия изменений в климате и экологии. Новая нейросеть, основанная на машинном обучении, значительно упрощает этот процесс, сокращая его до нескольких миллисекунд. Это один из многих ИИ-проектов, которые находятся в разработке в разных областях, включая медицину, финансы и науку, что демонстрирует рост интереса к искусственному интеллекту и его потенциалу в различных сферах. В будущем команда надеется расширить функциональность проекта для непрерывного мониторинга пеликанов в разных регионах России.