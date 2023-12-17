Российские учёные создали новое лекарство от коронавируса

Учёные из ФНКЦ, ФХМ имени Ю. М. Лопухина и МФТИ сделали важный шаг в создании лекарства против коронавируса. Их новое соединение с противовирусной активностью направлено на стабильную мишень в геноме вируса, которая не поддаётся мутациям. Они сфокусировались на узле геномной РНК, известном как псевдоузел, который играет ключевую роль в размножении вируса.

Репликация вируса, необходимая для его размножения, зависит от формирования псевдоузла в процессе синтеза белков. Учёные разработали соединение, которое подавляет этот процесс в участке генома вируса между двумя рамками считывания. Это предотвращает эффективное размножение вируса, так как мишень в виде псевдоузла остаётся стабильной и не подвержена мутациям.

Это новое лекарство предназначено для терапии пациентов на ранних стадиях заболевания и представляет собой перспективное направление в борьбе с вирусом, поскольку не стареет, в отличие от вакцин.