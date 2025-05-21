Российские учёные создали новую систему «зрения» для беспилотных автомобилей

Российские и китайские учёные разработали систему обработки данных 4D-радаров, которая может точно определять местоположение и движение объектов даже в сложных погодных условиях. Эту технологию планируют внедрить в беспилотные грузовики и городские такси, сообщила пресс-служба МФТИ. Исследователи уверены, что их решение позволит улучшить работу беспилотных систем, сделав их надёжнее и доступнее.

Основное преимущество системы в том, что она разделяет движущиеся и статичные объекты, а также корректно работает без данных одометрии и разметки. Для этого применяется комбинация современных математических подходов, включая диффузионную модель для очистки данных от шума и нейросеть-трансформер, которая точно определяет объекты даже при низкой плотности данных. Алгоритм также учитывает движение самого автомобиля, что исключает ошибки при анализе окружающей среды.

Разработка не требует ручной разметки данных, что значительно сокращает затраты на её обучение и развитие. Система уже прошла успешные испытания на известных наборах данных, где показала результаты, превышающие показатели аналогов. По словам учёных, технология в будущем поможет снизить стоимость производства беспилотных автомобилей, повысив их точность и доступность для массового использования.