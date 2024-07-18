Российские учёные создали новый компонент оптической электроники

Российские учёные создали сверхкомпактный источник света для оптоэлектронных микросхем, что ускорит развитие отечественных технологий в этой области. Разработка была представлена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» на Сахалине. Устройство создано учёными Алферовского университета и других научных центров.

Источник света интегрирован в волновод — нанокристалл из фосфида галлия, который почти не поглощает оптический сигнал. Это решение позволяет объединить преимущества классических электронных чипов с высоким быстродействием и низким энергопотреблением фотонных схем. По словам Ивана Мухина, исполняющего обязанности проректора по науке Алферовского университета, переход к оптоэлектронным микросхемам является перспективным вариантом развития микропроцессорной техники.

Учёные смогли создать элементы фотонных микросхем, которые тоньше человеческого волоса в тысячи раз. Эти компактные размеры позволяют разместить тысячи таких компонентов на чипе меньше подушечки пальца. Это значительно повысит производительность и снизит энергопотребление будущих компьютерных элементов.