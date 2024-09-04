Российские учёные создали новый материал для электроники

Исследователи из НИЯУ МИФИ вместе с международной командой впервые создали уникальный материал — станнат стронция, который был легирован лантаном, рутением и индием. Этот новый полупроводниковый перовскит, показал многообещающие свойства в оптоэлектронике, устройствах памяти и спинтронике. Учёные отметили, что материал можно получить простым и экономичным, экологически чистым методом.

По словам профессора Михаила Маслова из НИЯУ МИФИ, новые данные о структуре и характеристиках материала указывают на узкую полупроводниковую щель, около 1.5 эВ, что значительно меньше, чем у незамещённого станната стронция. Маслов пояснил, что легирование рутением меняет свойства материала, позволяя регулировать переход между диэлектрическим и полуметаллическим состояниями. Это открывает перспективы для настройки электронных характеристик в зависимости от состава добавок.

Дополнительно, LSSIRuO показал более высокую проводимость и ферромагнитные свойства при низких температурах. Учёные считают, что сочетание узкой полупроводниковой щели с уникальными электрическими и магнитными свойствами делает этот материал отличным кандидатом для использования в различных технологиях, включая оптоэлектронику и спинтронику.