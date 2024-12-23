Российские учёные создали новый материал для медицинских датчиков

Специалисты Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали новый гидрогель для биосенсоров, которые используются в технологиях электронной кожи. Этот материал реагирует на внешние воздействия, создавая электрические сигналы, что делает его подходящим для гибких устройств мониторинга здоровья. Исследователи отметили, что основная задача была в том, чтобы преодолеть проблемы набухания и слабой прочности, присущие подобным материалам.

Созданный гидрогель состоит из трёх блоков: гибкий отвечает за эластичность и водоотталкивание, жёсткий придаёт прочность благодаря водородным связям, а проводящий обеспечивает электрическую активность. Залина Локьяева, научный сотрудник Центра НТИ, рассказала, что материал может самовосстанавливаться после повреждений, что повышает надёжность устройств и снижает эксплуатационные расходы. Это открывает перспективы для разработки устойчивых сенсоров, которые сохраняют свои свойства даже при интенсивной эксплуатации.

Однако, как отмечает Даниил Аржаков из университета «Синергия», перед использованием гидрогеля для имплантации в организм требуется дополнительное тестирование безопасности. Успешное завершение исследований может дать старт созданию высокотехнологичных медицинских устройств, которые будут не только удобными, но и долговечными.