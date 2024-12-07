Российские учёные создали новый сорбент для очистки воды от нефти

Учёные СФУ в сотрудничестве с международными коллегами разработали новый сорбент для очистки водоёмов от нефти и нефтепродуктов. Основное преимущество материала — высокая эффективность и экологичность. Разработчики отметили, что сорбент способен поглощать до 98% нефтяных загрязнений при температурах от 0° до +40°C и полностью разлагается в течение нескольких лет, превращаясь в удобрение. Это делает его полезным для восстановления деградированных почв, особенно в арктических регионах.

Состав сорбента включает полимерные смолы и природные компоненты, такие как гуминовые кислоты. Один из авторов проекта, доцент Мария Ковалева, подчеркнула, что уникальность материала заключается в сочетании абсорбционных и коагуляционных процессов. Это позволяет не только эффективно очищать воду, но и использовать остатки сорбента для обогащения почвы. Кроме того, материал отличается плавучестью, огнестойкостью и безопасностью для экосистемы, что особенно важно для сложных северных условий.

Учёные считают, что новый сорбент станет полезным решением для ликвидации разливов нефти, которые особенно опасны для Арктики. В этом регионе последствия загрязнений могут быть необратимыми, а традиционные методы часто оказываются неэффективными. Сейчас команда проводит испытания, чтобы изучить влияние сорбента на растения и микробиоту почвы в условиях северного климата.