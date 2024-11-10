Российские учёные создали новый тип упаковки для продуктов

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), представили инновационное покрытие для упаковки продуктов, которое продлевает их свежесть и обладает антибактериальными свойствами. По словам профессора СПбГУ Майи Успенской, новое покрытие отличается от аналогов прочностью и устойчивостью к влаге, что делает его более экологичным. Учёная пояснила, что предыдущие съедобные покрытия были слишком уязвимы к влажности, а их материалы на основе крахмала и желатина оказывались недостаточно прочными для транспортировки.

В основе разработки лежат желатин и хитозан — природный полимер, добываемый из панцирей ракообразных и обладающий бактериостатическими свойствами. Такая смесь позволяет покрытию оставаться непроницаемым и надёжным даже при транспортировке и хранении. Покрытие можно наносить не только на фрукты и овощи, но и на мясо и рыбу, при этом оно не меняет вкус и вид продуктов и увеличивает их срок хранения в 1,5 раза.

Для нанесения покрытия продукты обрабатывают специальным раствором, а затем сушат, и эта технология уже готова к промышленному использованию. Успенская также отметила, что покрытие легко смывается тёплой водой и безопасно для употребления, если останется на поверхности продуктов.