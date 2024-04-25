Российские учёные создали одежду с системой «климат-контроля»

В мордовском стартапе «Микскап» создали новый текстильный материал, который способен сам регулировать температуру. Он использует специальные нити с микрокапсулами, которые сохраняют тепло в теплом месте, и отдают его в холодном. Это позволяет чувствовать себя комфортно независимо от погоды.

Обычно умные вещи в одежде включают электронику или специальные материалы. Но новый текстиль из Мордовии регулирует температуру без дополнительных источников энергии и без увеличения веса. Его можно стирать, и он не вызывает аллергии.

Стартапы в Мордовии активно развивают умную одежду. Например, компания «Бодихит» создала греющие элементы для одежды, которые работают от портативного источника энергии. Эти элементы позволяют поддерживать тепло в течение нескольких часов и не ограничивают движения.

Интерес к умной одежде растёт, потому что люди хотят более удобных и функциональных вещей. Такие вещи, как пуховики с подогревом, уже становятся обычным явлением в гардеробе. А в будущем, возможно, мы увидим ещё более интересные разработки, например, куртки с электронными чипами для оплаты.