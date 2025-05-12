Российские учёные создали оптоволоконный «фонарь» для исследования сосудов

Исследователи из Сколтеха модифицировали полое оптоволокно, превратив крошечный фрагмент стеклянной трубки в источник света для медицинских зондов. Это устройство поможет изучать кровеносные сосуды и внутренние полости организма. На внутреннюю поверхность трубки наносят полимерные слои и наночастицы, а её концы герметизируют мембранами. Если добавить зеркала, микрофонарь превращается в лазер, способный излучать узконаправленный свет.

Главной задачей разработчиков было снижение потерь интенсивности света, что обычно характерно для подобных конструкций. Использование зеркал из диоксида титана и оксида кремния позволило минимизировать шероховатость покрытий и удалить излишнюю влагу, что значительно увеличило светопропускание. Созданный микрофонарь диаметром всего 0,5 мм и внутренним каналом 0,25 мм обеспечивает гораздо большую яркость, чем аналоги без термоуплотнения.

В перспективе модификация может быть использована для создания компактных лазеров с оптической накачкой. Такие устройства пригодятся в медицине не только для подсветки сложных участков, но и в фотодинамической терапии. Узконаправленный лазерный луч сможет точечно активировать фоточувствительные препараты, что открывает новые возможности для лечения опухолей.