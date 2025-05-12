Наука и технологии
Опубликовано 12 мая 2025, 22:38
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Российские учёные создали оптоволоконный «фонарь» для исследования сосудов

Снизив потери передачи света внутри оптоволокна
Учёные Сколтеха придумали, как снизить потери света внутри оптоволокна
Российские учёные создали оптоволоконный «фонарь» для исследования сосудов
© Compare Fibre

Исследователи из Сколтеха модифицировали полое оптоволокно, превратив крошечный фрагмент стеклянной трубки в источник света для медицинских зондов. Это устройство поможет изучать кровеносные сосуды и внутренние полости организма. На внутреннюю поверхность трубки наносят полимерные слои и наночастицы, а её концы герметизируют мембранами. Если добавить зеркала, микрофонарь превращается в лазер, способный излучать узконаправленный свет.

Главной задачей разработчиков было снижение потерь интенсивности света, что обычно характерно для подобных конструкций. Использование зеркал из диоксида титана и оксида кремния позволило минимизировать шероховатость покрытий и удалить излишнюю влагу, что значительно увеличило светопропускание. Созданный микрофонарь диаметром всего 0,5 мм и внутренним каналом 0,25 мм обеспечивает гораздо большую яркость, чем аналоги без термоуплотнения.

В перспективе модификация может быть использована для создания компактных лазеров с оптической накачкой. Такие устройства пригодятся в медицине не только для подсветки сложных участков, но и в фотодинамической терапии. Узконаправленный лазерный луч сможет точечно активировать фоточувствительные препараты, что открывает новые возможности для лечения опухолей.