Российские учёные создали отечественные модели челюстей

Учёные из Самарского государственного медицинского университета Минздрава России создали реалистичную модель обеих челюстей человека, которую можно использовать в стоматологическом обучении. Эта модель, созданная на 3D-принтере, представляет собой точную копию челюстей и содержит детали, имитирующие корневые каналы зубов. Она позволяет студентам практиковаться и учиться современным методам лечения, не принося вреда пациентам, и в то же время экономит средства, заменяя дорогие импортные модели.

Эта модель изготовлена из высокопрочной фотополимерной смолы российского производства, которая по своим характеристикам соответствует натуральным зубным тканям. Её особенностью является возможность моделирования различных форм зубов, а также использования материалов, близких к натуральным тканям. Модель включает полость, имитирующую корневые каналы зубов, что делает обучение более эффективным. Благодаря специальному креплению, модель можно легко фиксировать в корпусе и заменять при необходимости. Это важный шаг в стоматологическом образовании, обеспечивая студентам доступ к современным методам и практике без дополнительных расходов на дорогостоящие импортные модели.