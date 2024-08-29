Российские учёные создали первую партию топлива для исследовательского реактора

Учёные Росатома создали первую опытную партию топлива для уникального исследовательского реактора МБИР, который строится в Димитровграде, Ульяновская область. Эта новость была озвучена пресс-службой научного дивизиона корпорации. Топливо состоит из тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотнённым уран-плутониевым МОКС-топливом, и его разработка выполнена в рамках программы развития атомной энергетики в России.

Александр Святкин, начальник отделения топливных технологий ГНЦ НИИАР, рассказал, что новое топливо будет использоваться в штатных тепловыделяющих сборках реактора МБИР. Он отметил, что конструкция твэла обеспечивает высокую плотность нейтронного потока, что делает реактор МБИР важным инструментом для проведения реакторных испытаний. В сообщении говорится, что топливные элементы уже успешно прошли испытания и готовы к производству для первой загрузки в реактор.

Реактор МБИР, строящийся на базе АО «ГНЦ НИИАР», является ключевым проектом для развития экспериментальной базы российской атомной отрасли на долгие годы вперёд. Его тепловая мощность составит 150 МВт, а электрическая — 55 МВт. Планируется, что этот реактор заменит установку БОР-60 и станет важным шагом к созданию безопасных и инновационных ядерных установок IV поколения, а также к развитию технологий замыкания топливного цикла и двухкомпонентной ядерной энергетики.