Российские учёные создали первый в мире микростент для операций на глазах

В России разработан первый в мире микростент, который используется при хирургическом лечении глаукомы и имплантируется прямо в ткани глаза. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, новая технология станет важным шагом в борьбе с этим неизлечимым заболеванием, от которого страдают около 1,5 миллиона человек только в России.

Авторами разработки стали специалисты Научно-исследовательского института глазных болезней имени М. М. Краснова. Устройство выполнено из материала с памятью формы: оно расправляется внутри глаза, обеспечивая постоянный отток внутриглазной жидкости. Это помогает предотвратить повышение давления, которое приводит к разрушению нервных волокон и ухудшению зрения.

Геннадий Красников отметил, что глаукома остаётся серьёзной социальной проблемой, так как её прогрессирующий характер приводит к потере зрения у многих людей. Новое изобретение российских учёных, по его словам, может стать настоящим прорывом в лечении этой болезни.