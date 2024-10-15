Российские учёные создали платформу для испытания лекарств на рыбах

Российские учёные из Санкт-Петербургского государственного университета, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова, МЗ РФ, под руководством профессора Алана Калуева, представили новую систему для скрининга нейротропных препаратов с применением искусственного интеллекта. Эта разработка, проверенная на зебраданио, показала свою эффективность, и результаты исследования были опубликованы в Journal of Neuroscience, Methods.

Зебраданио — популярные аквариумные рыбки, которые стали важными модельными организмами для тестирования медицинских препаратов. Из-за схожести их физиологии с человеческой, они удобны для исследований: их легко разводить и содержать в лабораториях. Учёные отметили, что испытания на зебраданио могут быть в 100−500 раз дешевле, чем аналогичные исследования на лабораторных грызунах, что делает их популярным выбором в биомедицине.

Профессор Калуев рассказал, что их система ИИ теперь умеет точно анализировать поведенческие реакции зебраданио на различные нейротропные препараты с точностью более 80%, а в некоторых случаях — до 100%. В ходе тестирования система показала, что никотин вызывает у рыб «поверхностное» плавание, снижая тревожность, в то время как кофеин, наоборот, вызывает стресс, и рыбы прячутся на дне аквариума. Учёные уверены, что накопление данных о разных препаратах в «библиотеке» поможет системе ИИ предсказывать фармакологические эффекты с ещё большей точностью. Кроме того, их платформа уже доступна многим лабораториям по всему миру, что может значительно ускорить разработку новых препаратов для лечения заболеваний нервной системы.