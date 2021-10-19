Российские учёные создали покрытие для длительной защиты стали от соли и коррозии

По словам российских специалистов, в морской отрасли, судостроении, равно как и в обустройстве прибрежной инфраструктуры используют большое количество механизмов, которые подвержены износу в условиях контакта с морской водой. К ним относятся винты, лебёдки, задвижки, насосы и многие подобные механизмы и детали.

В их состав добавляют сплавы из коррозионно-стойких сталей, в которых вместе с железом применяют хром, никель или молибден, но этого оказывается недостаточно в условиях одновременно агрессивной среды и трения, которое создаёт вода. И если защитная плёнка, которая образуется благодаря этим сплавам, может защитить детали от соли, то она сама разрушается в результате трения.

Учёные предложили покрытие, удовлетворяющее всем необходимым требованиям и способное защитить детали — осыпь из тантал-циркониевых карбидов, закреплённых в металлическом слое. Как отмечают специалисты в отчёте своего исследования, это покрытие само по себе не влияет на коррозионную стойкость, если нет трения. Но как только оно появляется, – механически защищают плёнку от износа. То есть покрытие необходимо самой защитной плёнке на основе сплавов.

Также отмечается, что «упрочнить верхний слой материала часто выгоднее и эффективнее, чем совершенствовать саму деталь». Также, по информации источника, разработка может пригодиться в условиях городского хозяйства и транспортной инфраструктуры, где износ и коррозия под действием антигололёдных веществ создаёт значительные проблемы.