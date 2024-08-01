Российские учёные создали полностью отечественные усилители для связи в космосе

Холдинг «Росэлектроника», часть корпорации Ростех, создал уникальную лампу бегущей волны для усиления сигналов спутников «Экспресс-РВ». Эта инновационная лампа весит меньше 1,2 кг, имеет компактные размеры и срок службы до 150 тысяч часов. Вся лампа полностью собрана из отечественных комплектующих.

Лампа бегущей волны — это важный компонент спутников связи, способный увеличивать мощность сигнала в сотни тысяч раз. Для спутника «Экспресс-РВ» разработана версия с двуханодным управлением, что позволяет гибко настраивать и регулировать режимы питания устройства. Инженеры из НПП «Алмаз», подразделения «Росэлектроники», взяли на себя эту разработку.

Генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин сообщил, что новинку впервые представят на форуме «Армия-2024». Новая лампа стала дополнением к линейке высокоэффективных отечественных ламп для космоса, совместимых с другими продуктами НПП «Алмаз», такими как СВЧ-трактовые элементы, переключатели и переходы.