Российские учёные создали посуду с антимикробным эффектом

Учёные Политехнического института, НовГУ, разработали посуду с антимикробными свойствами, которая может стать важным инструментом в профилактике и лечении инфекционных заболеваний, включая ОРВИ, грипп и COVID-19. В этой посуде можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антисептическим, противовирусным и иммуностимулирующим эффектом. Разработку представили в Минобрнауки России.

Как объяснил автор проекта, доцент кафедры «Графический дизайн» НовГУ Александр Тихонов, медь и серебро — это незаменимые микроэлементы с множеством полезных свойств. Медь обладает антиоксидантными и противовоспалительными действиями, а серебро эффективно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами. По словам Тихонова, ионы серебра даже превосходят по антимикробному действию антибиотики, такие как пенициллин, что делает эту посуду полезной альтернативой традиционным препаратам.

Посуда разработана с использованием специальной технологии, которая позволяет создавать растворы с максимальной антимикробной и регенеративной активностью. В процессе изготовления ёмкость покрывают медью, а серебро наносят на дно и внутреннюю поверхность. Жидкость, налитая в такую посуду и настоянная в течение нескольких часов, приобретает бактерицидные свойства. Тихонов отметил, что благодаря невысокой стоимости серебра, эта посуда может использоваться не только в медицине и фармацевтике, но и в быту, что делает её доступной для широкого применения. На данный момент технология уже запатентована, а образцы посуды готовы к внедрению в производство и медицинские учреждения.