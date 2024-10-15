Российские учёные создали «правильные» молекулы для создания лекарств

Уральские учёные разработали новый способ создания синтетических аналогов нуклеозидов, которые играют важную роль в жизнедеятельности клеток. Нуклеозиды — это органические молекулы, входящие в состав ДНК и РНК, участвующие в хранении и передаче генетической информации. В совместном исследовании Уральского федерального университета и Института органического синтеза, УрО РАН показали, что новые молекулы обладают антивирусной, противоопухолевой, противовоспалительной и обезболивающей активностью. Результаты работы были опубликованы в European Journal of Organic Chemistry.

Как сообщил доцент УрФУ Константин Саватеев, синтетические аналоги нуклеозидов очень важны для фармакологии. Благодаря своему сходству с природными соединениями, они могут «обманывать» вирусы и опухолевые клетки, встраиваясь в их процессы и нарушая жизнедеятельность. Интересно, что препараты на основе таких синтетических нуклеозидов уже используются в медицине несколько десятилетий. Например, аналог нуклеозида гуанозида, который применяют для лечения герпеса и ветряной оспы, был создан ещё в 1974 году.

Традиционно синтетические нуклеозиды получают через реакцию рибозилирования пуринов. Рибозилирование — это процесс, при котором к молекуле пурина (основного компонента нуклеозидов) присоединяется рибоза (углевод, необходимый для формирования нуклеозидов), но этот процесс часто приводит к образованию побочных изомеров. Изомеры — это соединения с одинаковым химическим составом, но разным строением, что может влиять на их свойства. Уральские учёные нашли более эффективный способ синтеза, который позволяет получать только нужные молекулы, исключая побочные продукты. Саватеев сравнил этот процесс с превращением куколки в бабочку, где после всех внутренних изменений появляется идеальный результат. Новая методика показала выход целевого продукта более 80%, что открывает возможности для дальнейших разработок.