Российские учёные создали препараты, замедляющие старение

Учёные из Российского геронтологического научно-клинического центра и МГУ имени М. В. Ломоносова провели исследование, которое помогло создать соединения, замедляющие старение клеток. Эти соединения основаны на берберине и уролитине. Исследования показали, что они способны уменьшить количество стареющих клеток и предотвратить развитие опасных для организма характеристик этих клеток.

Основной целью исследования было определить наиболее эффективные соединения производных берберина и уролитина, понять, как они действуют, и убедиться в их безопасности. Следующим этапом будут эксперименты на животных, включая тестирование на мышах, чтобы оценить влияние соединений на выживаемость, состояние тканей и органов, а также количество стареющих клеток.

На основе результатов исследования учёные планируют разрабатывать геропротекторы — вещества, которые способствуют увеличению продолжительности жизни животных и улучшению их качества жизни. Эти геропротекторы могут снижать скорость развития возрастных заболеваний и повышать сопротивляемость организма к стрессу.