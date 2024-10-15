Российские учёные создали пробиотик для ускорения роста рыб на фермах

Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новую пробиотическую добавку, которая может значительно улучшить рост радужной форели. По их словам, использование этой добавки поможет увеличить массу рыбы и повысить эффективность усвоения корма. Исследования были опубликованы в журнале Food Science of Animal Resources.

Пробиотики — это полезные микроорганизмы, которые могут улучшать здоровье кишечника и, как следствие, общее состояние организма. В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию пробиотиков в аквакультуре. Это связано с увеличением потребительского спроса на натуральные продукты, и агрессивные химикаты постепенно заменяются на более безопасные и натуральные стимуляторы роста. Учёные использовали штамм Bacillus amyloliquefaciens, B-1895, для создания своей добавки, протестировав её в корме для радужной форели, сеголетки которой были четырёхмесячного возраста.

Результаты экспериментов показали впечатляющие улучшения: масса форели увеличилась на 15,7%, а скорость роста на 0,38%. Выживаемость рыб в группе, получавшей пробиотик, составила 98%, что выше, чем 96% в контрольной группе. Эксперты рекомендуют добавлять пробиотическую добавку в количестве 0,15% от массы корма. В создании препарата использовали соевые бобы и метод твердофазной ферментации. Анжелика Брень, доцент кафедры ДГТУ, отметила, что такие исследования в сфере аквакультуры являются значительным шагом вперёд как для России, так и для международного сообщества. Учёные планируют продолжить исследовать влияние пробиотиков на другие виды рыб, включая сомов и тиляпий.