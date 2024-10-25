Российские учёные создали проект двух телескопов для наблюдения за Луной

Российские и китайские астрономы разработали планы по созданию двух лунных ультрафиолетовых телескопов, которые будут постоянно следить за небом с поверхности Луны. На XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы Андрей Шугаров из Института астрономии РАН сообщил, что эти телескопы станут частью сотрудничества России и Китая в области освоения Луны. Он подчеркнул, что учёные готовы представить две концепции, которые могут быть отправлены на спутник Земли в рамках миссии ILRS-5.

Первая концепция предполагает создание телескопа с 60-сантиметровым зеркалом, способного вести наблюдения в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах. Вторая концепция представляет собой широкоугольный ультрафиолетовый телескоп, который сможет охватывать четверть ночного неба, объединяя снимки с множества модулей. Оба телескопа будут укомплектованы различными научными инструментами, что позволит отслеживать не только солнечные явления, но и далёкие экзопланеты или вспышки сверхновых.

Шугаров добавил, что цель — создать компактные и недорогие прототипы весом 5-10 кг, которые будут отправлены на Луну с одним из посадочных модулей программы «Луна». Это даст возможность проверить работу телескопов в условиях лунной среды и выявить возможные проблемы, такие как защита от лунной пыли. Учёные надеются протестировать уникальные режимы работы, которые могут стать доступны только на Луне, например, одновременные наблюдения с Земли и открытого космоса.