Российские учёные создали прототип браслета для больных эпилепсией

В ЛЭТИ разработали прототип «умного браслета», который будет предупреждать пациентов о надвигающихся эпилептических приступах. По информации инженеров университета, это устройство важно для более 50 миллионов людей, страдающих эпилепсией — заболеванием, при котором могут произойти внезапные приступы. В настоящее время существующие решения чаще всего иностранные, что затрудняет их доступность в России.

По словам Илоны Титовой, инженера из лаборатории ПРОЛАБ «CDIO-ФИБС», новый браслет сочетает в себе два основных датчика: один регистрирует колебания объёма крови в сосудах, а другой — положение человека в пространстве. Эта система анализирует собранные данные и определяет вероятность возникновения приступа. Если риск высок, устройство отправляет уведомление, например, близким или врачу пациента.

Разработанное устройство сможет работать не только во время сна, но и в активной жизни человека, обеспечивая длительный мониторинг. В дополнение к этому, мобильное приложение поможет пользователю отслеживать состояние здоровья и вести дневник эпиприступов. В ЛЭТИ планируют протестировать прототип на добровольцах, чтобы доработать его и улучшить функционал.