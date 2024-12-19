Российские учёные создали рентгеновский микроскоп для СКИФа

В Томском политехническом университете создали уникальный рентгеновский микроскоп для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Новосибирске. Новый прибор позволит учёным достигать предела в 50 нанометров, что эквивалентно тончайшим деталям, вдвое меньшим толщины человеческого волоса. Разработку можно применять в нанорадиографии и нанотомографии, сообщили в пресс-службе вуза. Проректор ТПУ Алексей Гоголев отметил, что одна из ключевых задач на синхротронных станциях — измерение параметров пучка излучения, и микроскоп станет незаменимым инструментом для этой цели.

Основная функция прибора, по словам учёных, заключается в регистрации пучка и определении его параметров, таких как размер и расходимость, что помогает точно настроить систему управления. Микроскоп поддерживает режимы высокого пространственного разрешения и чувствительности благодаря сменным сцинтилляционным экранам. Управление осуществляется через собственное программное обеспечение, созданное в ТПУ. Это ПО увеличивает скорость сканирования образцов более чем в 300 раз по сравнению с аналогами и открывает возможности для исследований в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо.

Прибор также может использоваться как полноценное устройство для изучения образцов методами нанорадиографии и нанотомографии с базовым разрешением до 270 нанометров. Учёные отметили, что микроскоп позволит исследовать динамику флюидов в горных породах и чипах, а также другие сложные процессы. Сейчас рассматривается возможность применения подобных микроскопов на новых экспериментальных станциях, СКИФ, что расширит потенциал работы с наноматериалами и исследованиями.