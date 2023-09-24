Российские учёные создали робота-сварщика для атомных реакторов

В НИТИ «Прогресс,», часть «Ростеха,», разработали уникальную автоматизированную сварочную установку с ЧПУ. Это устройство предназначено для выполнения точных сварочных работ в ограниченных пространствах атомных реакторов. Одно из предприятий в структуре «Росатома» уже создало первый рабочий образец этой установки, оснащённый аргонодуговой сваркой и автоматизацией.

Эта передовая сварочная установка способна автоматически выполнять круглые сварочные швы на толстых конструкциях, часто используемых в атомных реакторах, и не ограничивается толщиной материалов. Она использует неплавящиеся электроды для обеспечения надёжных, прочных и точных сварных соединений, даже при работе с различными металлами.

Этот сварочный робот обладает несколькими ключевыми преимуществами, такими как возможность сварки жаропрочной стали в течение продолжительного времени, контроль параметров сварки и температуры с помощью видеонаблюдения и инфракрасного пирометра, и способность работать на высоких токах, до 500А в течение трёх часов. Технологический процесс полностью автоматизирован, включая регулировку сварочной дуги и обнаружение соединительных точек деталей.