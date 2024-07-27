Российские учёные создали самую детальную карту Вселенной

Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» создала самую детализированную карту Вселенной. Об этом сообщил Александр Лутовинов, заместитель директора Института космических исследований, на церемонии по случаю пятилетия проекта.

Лутовинов отметил, что уже на данный момент обсерватория предоставила лучшую карту в мягком рентгеновском диапазоне и обнаружила больше объектов в жёстком рентгеновском диапазоне, чем когда-либо ранее. По его словам, «Спектр-РГ» имеет лучшую чувствительность и угловое разрешение, а впереди ещё несколько лет работы, которые могут значительно улучшить результаты.

Обсерватория рассчитана на 6,5 лет работы, из которых уже прошло пять. Однако команда учёных надеется, что «Спектр-РГ» будет функционировать гораздо дольше, продолжая приносить ценные данные для науки.